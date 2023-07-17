Один человек погиб при столкновении легковушки с автобусом в Свердловской области
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- Один человек погиб при столкновении легковушки с автобусом в Свердловской области
В Свердловской области на трассе Серов — Екатеринбург в результате столкновения легковушки и автобуса погиб один человек. Об этом сообщили в УГИБДД ГУ МВД по региону 17 июля.
Авария произошла на 344-м км автодороги. «Рено» и маршрутный автобус № 509 ехали в попутном направлении.
«После столкновения «Рено» съехал с дороги и перевернулся. В результате ДТП водитель «Рено» погиб», — указано в сообщении ведомства в Telegram.
В автобусе находились 17 пассажиров, никто из них не пострадал.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
Ранее, 16 июля, в Пермском крае на автодороге Большая Соснова — Частые произошло крупное ДТП, погибли пять человек, в том числе двое детей. Пострадали семь человек. Предварительно, причиной аварии могло послужить лопнувшее колесо грузовика.