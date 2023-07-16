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Пять человек погибли и семеро пострадали в ДТП в Пермском крае

Грузовик, две легковушки и мотоцикл столкнулись под Пермью, пять человек погибли
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Фото: соцсети
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В Пермском крае на автодороге Большая Соснова — Частые произошло крупное ДТП, погибли пять человек, в том числе двое детей. Об этом сообщает источник «Известий» 16 июля.

В аварию попали четыре транспортных средства: грузовик, две легковушки и мотоцикл. Причиной столкновения, предварительно, стало лопнувшее у грузовика колесо.

Среди пострадавших семь человек, в том числе двух несовершеннолетних.

Для оказания помощи пострадавшим к месту аварии направлены силы и средства от МЧС.

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Ранее, 15 июля, на Можайском шоссе произошло ДТП с участием 15 машин. Как рассказал источник «Известий» 15 июля, грузовик наехал на легковые автомобили. Сообщается о трех пострадавших, детей среди них нет.

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