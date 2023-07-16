Пять человек погибли и семеро пострадали в ДТП в Пермском крае
В Пермском крае на автодороге Большая Соснова — Частые произошло крупное ДТП, погибли пять человек, в том числе двое детей. Об этом сообщает источник «Известий» 16 июля.
В аварию попали четыре транспортных средства: грузовик, две легковушки и мотоцикл. Причиной столкновения, предварительно, стало лопнувшее у грузовика колесо.
Среди пострадавших семь человек, в том числе двух несовершеннолетних.
Для оказания помощи пострадавшим к месту аварии направлены силы и средства от МЧС.
Ранее, 15 июля, на Можайском шоссе произошло ДТП с участием 15 машин. Как рассказал источник «Известий» 15 июля, грузовик наехал на легковые автомобили. Сообщается о трех пострадавших, детей среди них нет.