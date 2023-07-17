В России разработали ПО для анализа нейронных связей

Специалисты Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого (СПбПУ) разработали компьютерную программу SpineTool, которая автоматически анализирует изображения и вычисляет форму отростков нейронов, формирующих связи в мозге.

Эти образования называют дендритными шипиками. Они возникают, когда человек запоминает информацию или обучается чему-то новому. Шипики изменяются при нейродегенеративных заболеваниях, поэтому понимать как именно это происходит, важно, в том числе, чтобы найти средство от деменции. Статья о разработке вышла в британским научном издании Scientific Reports, который входит в группу журналов Nature.

«Форма дендритных шипиков меняется при болезнях Альцгеймера и Паркинсона, синдроме Дауна и даже при приеме психостимулятров. Речь идет о развитии любых неблагоприятных процессов в мозге. Это происходит очень быстро и наш софт позволяет количественно оценить эти изменения», — сказала научный сотрудник Лаборатории молекулярной нейродегенерации Института Биомедицинских систем и биотехнологий СПбПУ Екатерина Пчицкая.

Для понимания процессов в головном мозге специалисты анализируют нейроны мышей, которых специально выращивают в инкубаторе. По строению они очень похожи на человеческие нервные клетки. Ученые наблюдают развитие нейрононов и формирование новых отростков и синапсов. Их намерено модифицируют так, чтобы они начали вырабатывать зеленый флуоресцентный белок, с помощью которого можно получать изображения клеток в высоком качестве.

SpineTool пошагово анализирует эти изображения и строит трехмерную модель шипиков. Она всегда очень разнообразна, не существует двух полностью идентичных по строению отростков. Раньше ученые описывали их числовыми параметрами длины, ширины и объема, но это давало только очень абстрактное понимание их реального строения. Российские специалисты впервые выделили в изображении шипика отрезки и на их основе построили столбчатую диаграмму — гистограмму.

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