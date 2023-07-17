Реклама
Прямой эфир
Экономика
Цены на новостройки стремительно выросли за две недели
Происшествия
Аксенов сообщил о приостановке автомобильного движения на Крымском мосту
Мир
Стало известно о возможной встрече президентов России и Бразилии на саммите БРИКС
Экономика
В ЦБ поддержали законопроект Минфина об открытии филиалов иностранных банков в РФ
Мир
Трамп указал на неспособность Байдена вести дела с мировыми лидерами
Мир
В Турции предположили реакцию НАТО на непродление зерновой сделки
Общество
Синоптики спрогнозировали переменную облачность и до +27 градусов в Москве 17 июля
Мир
Беспилотники коалиции США 12 раз нарушили воздушное пространство Сирии за сутки
Мир
Неустановленное заболевание поразило около тысячи жителей деревни в Египте
Экономика
ФАС подготовила законопроект об изменении ценовых индикаторов
Экономика
Лимит переводов самому себе без комиссий повысят до 30 млн
Общество
Пожар на площади 1,5 тыс. кв. м в Архангельске ликвидирован
Мир
В Австрии заявили о праве жителей принимать решение о введении санкций против РФ

ЦИК проверит систему онлайн-выборов в конце августа

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России проверит защищенность системы дистанционного электронного голосования (ДЭГ) в конце августа для предотвращения хакерских атак, рассказали «Известиям» в пресс-службе комиссии.

Заграница дозволенного: РФ готовится к росту атак на онлайн-голосование в 2023-м
Как общественники предлагают минимизировать нарушения и какие полномочия должны получить наблюдатели

«В этом году мероприятия по оценке защищенности программно-технического комплекса ДЭГ запланированы на третью декаду августа. Также непосредственно в ходе ДЭГ осуществляется мониторинг информационной безопасности самого комплекса и обеспечивающей его работу инфраструктуры», — пояснили «Известиям» в ведомстве.

Единый день голосования (ЕДГ) пройдет в России 10 сентября. В 54 регионах ожидается 78 избирательных кампаний. Будет замещено более 34 тыс. мандатов. Прямые выборы глав в этом году пройдут в 21 регионе, включая Москву. Также намечены дополнительные выборы в Госдуму по четырем одномандатным округам. Впервые в ЕДГ примут участие Донецкая и Луганская Народные Республики, а также Запорожская и Херсонская области. Жителям новых территорий предстоит выбрать глав регионов и местные парламенты.

Жители 25 регионов России в этом году смогут определить своих кандидатов на грядущих выборах онлайн. В 24 из них ЦИК России проведет дистанционное электронное голосование на своей федеральной платформе с регистрацией, а выборы мэра Москвы и муниципальную кампанию столичный избирком традиционно организует на собственной площадке — с регистрацией через, которая не находится в ведомстве главного избирательного органа страны.

Проголосовать дистанционно избиратели смогут на выборах губернатора Алтайского края, Воронежской, Московской, Нижегородской, Новосибирской, Псковской областей, а также на дополнительных выборах депутатов Госдумы от Крыма и Липецкой области. То же самое касается и заксобраний: удаленно россияне смогут выбрать депутатов Архангельской, Владимирской, Ярославской областей, Ненецкого автономного округа.

На этом фоне Центризбирком вместе с профильными ведомствами уже готовятся к предотвращению грядущих кибератак на свои информационные системы, однако прогнозировать подобные риски в ведомстве не стали.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

За весь голос: ЦИК проверит систему онлайн-выборов в конце августа

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023