ЦИК проверит систему онлайн-выборов в конце августа

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России проверит защищенность системы дистанционного электронного голосования (ДЭГ) в конце августа для предотвращения хакерских атак, рассказали «Известиям» в пресс-службе комиссии.

«В этом году мероприятия по оценке защищенности программно-технического комплекса ДЭГ запланированы на третью декаду августа. Также непосредственно в ходе ДЭГ осуществляется мониторинг информационной безопасности самого комплекса и обеспечивающей его работу инфраструктуры», — пояснили «Известиям» в ведомстве.

Единый день голосования (ЕДГ) пройдет в России 10 сентября. В 54 регионах ожидается 78 избирательных кампаний. Будет замещено более 34 тыс. мандатов. Прямые выборы глав в этом году пройдут в 21 регионе, включая Москву. Также намечены дополнительные выборы в Госдуму по четырем одномандатным округам. Впервые в ЕДГ примут участие Донецкая и Луганская Народные Республики, а также Запорожская и Херсонская области. Жителям новых территорий предстоит выбрать глав регионов и местные парламенты.

Жители 25 регионов России в этом году смогут определить своих кандидатов на грядущих выборах онлайн. В 24 из них ЦИК России проведет дистанционное электронное голосование на своей федеральной платформе с регистрацией, а выборы мэра Москвы и муниципальную кампанию столичный избирком традиционно организует на собственной площадке — с регистрацией через, которая не находится в ведомстве главного избирательного органа страны.

Проголосовать дистанционно избиратели смогут на выборах губернатора Алтайского края, Воронежской, Московской, Нижегородской, Новосибирской, Псковской областей, а также на дополнительных выборах депутатов Госдумы от Крыма и Липецкой области. То же самое касается и заксобраний: удаленно россияне смогут выбрать депутатов Архангельской, Владимирской, Ярославской областей, Ненецкого автономного округа.

На этом фоне Центризбирком вместе с профильными ведомствами уже готовятся к предотвращению грядущих кибератак на свои информационные системы, однако прогнозировать подобные риски в ведомстве не стали.

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За весь голос: ЦИК проверит систему онлайн-выборов в конце августа