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ФАС подготовила законопроект об изменении ценовых индикаторов

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) подготовила законопроект об изменении ценовых индикаторов. Об этом в эксклюзивном интервью газете «Известия» рассказал статс-секретарь, замруководителя ФАС Сергей Пузыревский.

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«Возникает необходимость исключения из ранее выданных ФАС России предписаний положений, содержащих формулу цены. У нас многие предписания выдавались еще с середины 2010-х годов и ориентированы на международные индексы. Теперь же компаниям при ценообразовании в первую очередь надлежит учитывать индикаторы внутреннего рынка — спрос и предложение», — пояснил он.

По его словам, в этой связи ФАС России подготовлен законопроект «О внесении изменений в федеральный закон «О защите конкуренции», который предусматривает расширение оснований для пересмотра содержания или порядка исполнения предписаний в связи с существенным изменением условий обращения товара на рынке.

«К ним предлагается отнести изменение продуктовых или географических границ товарного рынка, состав продавцов или покупателей, утрату хозяйствующим субъектом доминирующего положения, несоответствие указанных в предписании ориентиров формирования цены на товар. В настоящее время законопроект находится на рассмотрении в правительстве», — добавил Пузыревский.

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