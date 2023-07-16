Постригай добрался из Петербурга в Москву на байдарке за две недели

Олимпийский чемпион 2012 года по гребле на байдарке Юрий Постригай рассказал, что ему понадобилось две недели для того, чтобы водным путем добраться из Санкт-Петербурга в Москву.

34-летний спортсмен стартовал 2 июля из Парка 300-летия Санкт-Петербурга. Он греб в сопровождении катера с утра до вечера, делая остановки на обед и для ночлега. По его словам, путь дался ему очень непросто из-за частых дождей и сильного ветра.

«Я весь маршрут греб против течения в 10 км в час, у меня нога отнималась, всё тело ныло, и я думал, зачем я вообще подписался на это», — рассказал Постригай ТАСС 16 июля.

Он также отметил, что самое большое расстояние, которое ему удалось преодолеть за день, равнялось примерно 90 км, это случалось на каналах, Новоладожском и Онежском.

Спортсмен финишировал 16 июля в Серебряном бору рядом с Живописным мостом и установил рекорд России в категории «Наименьшее время преодоления расстояния на байдарке по маршруту Санкт-Петербург — Москва».

Постригай является олимпийским чемпионом 2012 года в гребле на байдарке на 200 м. Эту медаль он выиграл совместно с Александром Дьяченко. В активе Постригая также присутствует два золота, два серебра и бронза чемпионата мира.