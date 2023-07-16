Мать найденного у дома в Москве годовалого ребенка рассказала о случившемся
Мать ребенка, найденного около одного из жилых домов в Москве, рассказала об обстоятельствах произошедшего. Об этом сообщает столичная прокуратора 16 июля в Telegram-канале.
По словам 24-летней девушки, она уснула, оставив ребенка без присмотра. В результате мальчик выпал из окна с высоты четвертого этажа.
Ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту, контролируются прокуратурой.
Младенца обнаружила на Сельскохозяйственной улице случайная прохожая. Она услышала плач ребенка и вызвала экстренные службы.
Мальчик был госпитализирован. Видимых телесных повреждений медики на нем не заметили.