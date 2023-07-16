К югу Китая движется тропический шторм «Талим»

К югу Китая приближается тропический шторм «Талим». Об этом сообщила Метеорологическая обсерватория Гонконга 16 июля.

«Талим» образовался в Южно-Китайском море, в настоящий момент он находится на расстоянии 300 км к юго-востоку от Гонконга и движется в северо-западном направлении со скоростью 15 км/ч. В центре тайфуна скорость порывов ветра достигает 33 м/с.

Максимальное приближение к городу ожидается 17 июля утром, затем тайфун направится к южным провинциям Гуандун и Хайнань.

Ранее, 2 июня, около 52,9 тыс. жителей города Увадзима в Японии получили предписание об экстренной эвакуации из-за тайфуна «Мавар». Согласно информации телеканала, дожди уже превысили безопасные значения воды в реке города Тоёхаси.