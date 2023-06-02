Более 50 тыс. человек эвакуируют на западе Японии из-за тайфуна
Около 52,9 тыс. жителей города Увадзима в Японии получили предписание об экстренной эвакуации из-за стихийных бедствий. Об этом в пятницу, 2 июня, сообщает телеканал NHK.
Из-за тайфуна «Мавар», который движется вдоль тихоокеанского побережья, в регионе сохраняется риск схода оползней и наводнений.
Согласно информации телеканала, дожди уже превысили безопасные значения воды в реке города Тоёхаси.
24 мая тайфун «Мавар» обрушился на американский остров Гуам в Тихом океане. В океане на фоне супертайфуна бушевал шторм, высота волн составляла несколько метров. Тайфун стал сильнейшим штормом, пришедшим на территорию США за последние десятилетия.
По данным Объединенного центра предупреждения о тайфунах, максимальная скорость ветра в эпицентре тайфуна в начале среды составляла 140 миль в час (225 км), что эквивалентно урагану четвертой по мощности категории.