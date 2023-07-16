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В Шотландии из-за массового выброса на берег погибли около 40 китов-пилотов

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Фото: ANGUS B MACNEIL MP
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В Шотландии после выброса на берег острова Льюис погибли более 40 гриндов (китов-пилотов или черных дельфинов). Об этом сообщило издание Би-би-си 16 июля.

Всего было выброшено около 55 млекопитающих, однако спасти удалось лишь 10 особей.

По информации Морской благотворительной организации British Divers Marine Life Rescue (BDMLR), местные медики, занимающиеся лечением морских млекопитающих, в настоящее время оказывают первую помощь китам.

Точная причина выброса китов на мель неизвестна, однако массовое стояние могла спровоцировать крепкая связь животных.

«Киты-пилоты печально известны своими сильными социальными связями, поэтому часто, когда один кит попадает в беду и оказывается на мели, остальные следуют за ним, что приводит к тому, что все из них оказываются на мели», — указано в материале.

Ранее, 9 июля, в Сочи удалось спасти дельфина, которого выбросило на адлерский пляж. Одному животному удалось самостоятельно уйти на глубину, а второму понадобилась помощь. Несколько мужчин вытолкнули его в море, при этом вымокнув из-за больших волн.

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