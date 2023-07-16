У берегов Аляски отменили угрозу цунами после землетрясения

У берегов американского штата Аляска отменена угроза цунами после землетрясения. Об этом сообщается на сайте метеослужбы США 16 июля.

Ранее в этот день геологическая служба США (USGS) сообщила, что у Аляски произошло землетрясение магнитудой 7,4, (позднее понизилось до 7,2).

Эпицентр подземных толчков располагался в 106 км к югу от города Санд-Пойнт (штат Аляска). Очаг залегал на глубине 9 км.

В настоящий момент информации о возможных жертвах и разрушениях нет.