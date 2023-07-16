В аэропорту Барселоны самолет эвакуировали из-за застрявшей в двигателе птицы

Рейс Vueling VY2212 Барселона – Севилья был эвакуирован со взлетно-посадочной полосы после прерванного взлета. Об этом сообщило издание Okdiario 16 июля.

Уточняется, что причиной аварийной ситуации могла стать птица, застрявшая в двигателе.

Эвакуация пассажиров прошла без происшествий. Из-за инцидента в работе аэропорта наблюдаются несущественные задержки.

Ранее, 12 июля, самолет, совершающий рейс из Новокузнецка в Москву, вынужденно приземлился в аэропорту Новосибирска из-за попадания птицы в фюзеляж при взлете. Самолет приземлился благополучно. На его борту находились 156 пассажиров, среди которых 13 детей.