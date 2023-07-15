Tesla сообщила о начале производства пикапа Cybertruck
Компания Tesla, принадлежащая американскому предпринимателю Илону Маску, в субботу, 15 июля, сообщила в своем Twitter-аккаунте о начале производства пикапа Cybertruck.
Компания опубликовала фотографию первого электрического пикапа, собранного на заводе в Техасе.
«Первый Cybertruck построен на Giga Texas!» — говорится в сообщении компании.
Tesla представила прототип Cybertruck еще в 2019 году. Кузов модели был выполнен из высокопрочной стали, которая используется также для создания космических ракет SpaceX.
Ранее, 27 февраля, Cybertruck заметили на дорогах Калифорнии. Компания Илона Маска испытывала модель в реальных условиях. Попавший на видео автомобиль получил обновленный дизайн. Tesla планирует начать массовое производство Cybertruck в конце этого года.