Tesla сообщила о начале производства пикапа Cybertruck

Компания Tesla, принадлежащая американскому предпринимателю Илону Маску, в субботу, 15 июля, сообщила в своем Twitter-аккаунте о начале производства пикапа Cybertruck.

Компания опубликовала фотографию первого электрического пикапа, собранного на заводе в Техасе.

«Первый Cybertruck построен на Giga Texas!» — говорится в сообщении компании.

Tesla представила прототип Cybertruck еще в 2019 году. Кузов модели был выполнен из высокопрочной стали, которая используется также для создания космических ракет SpaceX.

Ранее, 27 февраля, Cybertruck заметили на дорогах Калифорнии. Компания Илона Маска испытывала модель в реальных условиях. Попавший на видео автомобиль получил обновленный дизайн. Tesla планирует начать массовое производство Cybertruck в конце этого года.