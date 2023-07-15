Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли школу в Черниговском районе Запорожской области. Корреспондент «Известий» Роман Польшаков 15 июля показал последствия атаки.

На кадрах видно, как от здания школы практически ничего не осталось, стекла выбиты и полностью разрушена часть здания.

По словам Польшакова, обстрел производился из установок HIMARS. Сейчас на месте работает Следственный комитет, фиксируются последствия обстрела.

Он также уточнил, что здание школы находится в глубоком тылу. До противника — 42 км, никаких военных объектов рядом нет.

«ВСУ просто в очередной раз решили как-то насолить местным жителям. И теперь детям некуда будет возвращаться учиться 1 сентября», — подчеркнул корреспондент.

В результате обстрела пострадавших не было.

Запорожская область стала субъектом России по итогам проведенного там референдума в сентябре 2022 года вместе с Херсонской областью, а также Луганской и Донецкой народными республиками. Киев не признает их легитимность и продолжает массированные обстрелы территорий регионов.

Накануне в оперативных службах Запорожской области сообщили «Известиям» об обстреле поселка городского типа Черниговка со стороны ВСУ. Удар пришелся на район железнодорожного моста.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой российский президент Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских сил.

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