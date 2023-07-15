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Крупный штраф будет грозить компаниям, навязывающим дополнительные услуги

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В РФ могут ужесточить наказание за нарушение прав потребителей. В стране предложили ввести оборотные штрафы в размере 1% для компаний, навязывающих дополнительные услуги. В качестве примера эксперты приводят маркетплейсы, которые обязывают покупателей оплачивать возврат товара. Роспотребнадзор поддержал инициативу общественников. Отмечается, что при величине штрафа также учитываться будет выручка за прошлый год, сообщает телеканал «Известия». Размер действующего взыскания составляет 20 тыс. рублей.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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