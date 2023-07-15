Вода отступает от домов в Иркутской области

В Иркутской области вода ушла со всех подтопленных участков. Пресс-служба МЧС по региону сообщила, что уровень воды в реках ниже критических отметок, паводковая обстановка в области стабилизировалась. Всего подтапливало 11 жилых домов и 763 садовых участка, сообщает телеканал «Известия». Специальные комиссии оценивают причиненный ущерб, чтобы пострадавшие жители получили денежные выплаты.

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