Минобороны: в России завершился весенний призыв, на службу отправились 147 тысяч срочников

В России завершился весенний призыв. Для прохождения военной службы призвали 147 тыс. человек. Об этом 15 июля сообщили в Минобороны РФ.

Призыв граждан осуществлялся в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина от 30 марта 2023 года №220. Призывные комиссии начали свою работу 1 апреля.

Призывники имеют право пройти службу в разных видах Вооруженных сил РФ и родах войск в соответствии с состоянием здоровья и результатами психологического отбора.

«Особое внимание уделялось комплектованию научных, научно- производственных и спортивных рот. В научные и научно-производственные роты было направлено около 490 молодых ребят, а в спортивные роты около 200 человек, членов сборной России по олимпийским видам спорта», — сообщили в МО.

Те военнослужащие, которые прошли службу, были уволены и направлены к местам проживания своевременно.

В прошлом году в соответствующий период было призвано 134,5 тыс. человек, что на 12,5 тыс. меньше, чем в этом году.

В марте этого года начальник управления главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ контр-адмирал Владимир Цимлянский подчеркнул, что военнослужащие весеннего призыва не будут направляться в зону проведения специальной военной операции.

Тогда же глава думского комитета Андрей Картаполов заявил, что на новых территориях мобилизационные мероприятия проводиться не будут.