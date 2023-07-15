В Канаде торнадо повредил 125 жилых домов

В пригороде Оттавы устраняют последствия торнадо, который обрушился в четверг. Кадры с беспилотника показывают поврежденные крыши и обломки домов, передает телеканал «Известия». Экстренные службы оказывают помощь жителям в пригороде Баррхейвен после стихии. В результате непогоды повреждено порядка 125 домов, еще 1,6 тыс. остались без электричества.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.