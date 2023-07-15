Названы округа Москвы с самыми дешевыми новостройками

Самые дешевые новостройки стандарт-класса в столице продаются в ЗАО и ЗелАО, где средняя стоимость лота составляет 5,1 млн рублей. Об этом «Известиям» рассказали аналитики «НДВ Супермаркет Недвижимости».

Самые дешевые новостройки комфорт-класса продаются в ЗелАО, где средняя цена лота составляет 8,6 млн рублей, сообщили эксперты. По данным аналитиков, средняя стоимость лота квартир массового сегмента в Москве составляет 13,3 млн руб.: в комфорт-классе —13,4 млн руб. (+3,5% за месяц, -0,7% за год), в стандарт-классе — 7,7 млн руб. (-7,4% за месяц, +4,7% за год).

Также специалисты рассказали, что наибольшее снижение средней цены квартир комфорт-класса за год отмечается в СВАО и ЮАО. В СВАО стоимость уменьшилась на 17% и составила 12,8 млн руб., в ЮАО — на 10,1%, до 12,7 млн руб. В ВАО средняя стоимость лота снизилась на 6,6%, с 12,4 млн руб. до 11,7 млн руб. В стандарт-классе больше всего средняя стоимость квартир уменьшилась в ЗАО — на 10,3%, до 5,1 млн руб., добавили аналитики.

«Снижение средней цены квартир за год в некоторых округах на первичном рынке столицы происходит по нескольким причинам. Основная — это выход новых проектов и объемов по стартовым ценам. Также подходит к концу реализация некоторых проектов, что влияет на снижение цены. При этом уменьшение среднего бюджета не говорит о неликвидности и невостребованности того или иного проекта или локации. Это вполне рыночный механизм продаж», — рассказала руководитель отдела аналитики и консалтинга «НДВ Супермаркет Недвижимости» Елена Чегодаева.

Ранее, 10 июля, аналитики «НДВ Супермаркет Недвижимости» сообщили «Известиям», что в июне 2023 года в Московском регионе было зарегистрировано 11 742 договора долевого участия (ДДУ), что больше на 5,6%, чем в мае, и на 43,5% показателей прошлого года. Наибольший рост продаж квартир в новостройках за месяц наблюдался в Московской области — на 8,7% (+33,8% за год), в Старой Москве — на 5,0% (+43,4%), в Новой Москве — на 0,4% (+76,5%).