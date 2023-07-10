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Спрос на новостройки Москвы за месяц вырос на 5%

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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В июне 2023 года в московском регионе было зарегистрировано 11 742 договора долевого участия (ДДУ), что больше на 5,6%, чем в мае, и на 43,5% показателей прошлого года. Об этом «Известиям» 10 июля сообщили аналитики «НДВ Супермаркет Недвижимости».

По данным экспертов, наибольший рост продаж квартир в новостройках за месяц отмечается в Московской области — на 8,7% (+33,8% за год), в старой Москве — на 5,0% (+43,4%), в Новой Москве — на 0,4% (+76,5%).

В старой Москве зарегистрировано почти 5,9 тыс. ДДУ, в Московской области — 4,2 тыс. ДДУ, в Новой Москве — 1,6 тыс. ДДУ, рассказали специалисты.

«В июне продолжилась тенденция к росту продаж. В большей степени вырос спрос в Московской области — на 8,7% — за счет старта новых проектов крупных застройщиков», — пояснила руководитель отдела аналитики и консалтинга «НДВ Супермаркет Недвижимости» Елена Чегодаева.

Также аналитики рассказали, что основной объем продаж приходится на десять районов, доля которых составляет 44,7%. Самая большая доля продаж недвижимости у Очаково-Матвеевское — 8,5%, Люблино — 5,6% и Даниловского района — 5,0%.

На долю районов Солнцево, Нагатино-Садовники, Хорошево-Мневники, Южнопортовый, Митино, Западное Дегунино и Покровское-Стрешнево приходится от 3,1 до 4,3% сделок, добавили эксперты.

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Накануне аналитики агентства недвижимости DOLGOV PRO рассказали «Известиям», что в июле 2023 года минимальная стоимость первичной квартиры в границах МКАД составила 5,4 млн рублей. Такое жилье площадью 23 кв. м находится в районе Люблино.

29 марта в СК «Росгосстрах» рассказали «Известиям», о каких квартирах мечтают россияне. Так, 48% респондентов заявили, что хотят недвижимость в элитном жилом комплексе, 28% — в качественной новостройке, а 10% — в историческом здании.

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