На Сахалине высадят более 21 млн деревьев

Более 21 млн молодых деревьев высадят на Сахалине. Соглашение о реализации лесоклиматического проекта подписали в правительстве области. Основная цель — уменьшить выбросы парниковых газов с помощью лиственных деревьев, передает телеканал «Известия». Саженцы рассадят на территории Поронайского лесничества, они займут 6 тыс. га. По словам заместителя председателя регионального правительства Вячеслава Аленькова, проект рассчитан на 75 лет. Деревья на первые 100 га высадят уже этой осенью.

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