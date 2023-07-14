Крестный ход в память о царской семье пройдет по улицам Ухты в Коми

В Ухте в Республике Коми в воскресенье, 16 июля, состоится крестный ход в память о царской семье и всех новомучениках и исповедниках Русской церкви. Он начнется в 10:00 от храма Новомучеников и Исповедников Российских, в земле Коми просиявших.

Участники крестного хода пройдут по нескольким улицам города, в том числе по Загородной, Горького, Октябрьской. У Стефановского храма состоится молебен.

Далее крестный ход направится к часовне на месте бывшего торгового центра «Пассаж». Там пройдет краткое заупокойное богослужение. Затем колонна двинется к мемориалу ухтинцам, погибшим в Великой Отечественной войне, где также состоится заупокойное богослужение.

Участники проследуют по улицам Мира, Севастопольской, Сенюкова, Западной, по участку дороги Сосногорск – Сыктывкар до часовни и мемориала жертвам политических репрессий. Там пройдет поминовение. Затем движение продолжится по набережной Газовиков к храму Новомучеников.

ИА «Комиинформ» сообщает, что на период прохождения колонны движение транспорта по некоторым участкам ограничат. Оно будет возобновляться по мере продвижения колонны.