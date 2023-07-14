Структура ГК «Черноголовка» завершила сделку по покупке производителя Pringles

АО «Аквалайф Ресурс» (холдинговая компания группы «Черноголовка») завершило сделку по покупке 100% долей в ООО «Келлогг Рус» (производитель чипсов Pringles). Для этого были получены необходимые разрешения от регуляторов, сообщили «Известиям» в пресс-службе «Черноголовки» 14 июля.

«В ближайшее время ООО «Келлогг Рус» будет переименовано в ООО «Любятово». Финансовые параметры сделки не разглашаются», — отметили там.

«Любятово» продолжит производить сухие готовые завтраки и печенье. Продуктовый бренд компании с таким же названием представлен на российском рынке с 2001 года.

«Также в портфеле компании — торговая марка Extra и бренды, рассчитанные преимущественно на детский сегмент — «Dinosaurs», «Unicorn» и «Choco Zavr», — добавили в пресс-службе.

Продукция производится на трех заводах — в Воронеже, Пскове и Вязьме (Смоленская область).

Ранее, 30 марта, газета «Коммерсант» сообщила, что компании Kraft Heinz и «Черноголовка» заключили договор о продаже брендов детского питания, а также двух предприятий в России. Так, как следует из письма директора компании в РФ Мэри Гукасян, стороны заключили соглашение, согласно которому «Черноголовке» перейдут бренды Heinz «Умница», «Сами с усами», а также заводы в Ставропольском крае и в Иванове. При этом во время переходного периода российская компания имеет право использовать бренд Heinz Baby.