Трансгендера Хилми Форкса арестовали на 12 суток за драку в кафе

Суд в Москве 14 июля назначил 12 суток административного ареста трансгендеру Хилми Форксу, который устроил драку в кафе быстрого питания «Вкусно — и точка» на Тульской улице. Об этом сообщает корреспондент «Известий».

Судя по кадрам, которые публиковали очевидцы, оппонент Форкса предлагал разобраться на улице, однако блогер решил выяснять отношения на глазах и сотрудников и посетителей заведения. Оба при этом нецензурно выражались.

13 июля стало известно, что Московский суд оштрафовал Хилми Форкса за драку. Как сообщали «Известия», он признал свою вину в мелком хулиганстве. Решение суда комментировать не стал. После заседания суда блогера отвезли в участок.