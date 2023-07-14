Турникеты обновят в метро Екатеринбурга за 280 млн рублей
В Екатеринбурге в метро появятся новые турникеты. Их установка обойдется в 280 млн рублей. Об этом стало известно после заседания совета директоров АО «И-сеть», оператора электронной оплаты проезда, по вопросу участия в торгах, которые планирует ЕМУП «Метрополитен».
Источник ИА «Ура.ру» сообщает, что речь идет о замене турникетной линейки в метро. Всего планируется установить более 100 турникетов. Их появление накануне в своем Telegram-канале анонсировал мэр Алексей Орлов.
Метрополитен выступает заказчиком работ, а компания «И-сеть» — исполнителем. Она займется поиском партнера, который поможет с установкой оборудования.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что станция «Потапово» на Сокольнической линии метро будет открыта в Новой Москве в конце 2024 года. По его словам, новой станцией будут пользоваться 94 тыс. жителей поселения Сосенское, а также жители Южного Бутово, Воскресенского и города Щербинки.