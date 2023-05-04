Собянин озвучил сроки открытия станции метро «Потапово» Сокольнической линии

Станция «Потапово» на Сокольнической линии метро откроется в Новой Москве в конце 2024 года. Об этом в четверг, 4 мая, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«По просьбе жителей мы продлили Сокольническую ветку: строим станцию «Потапово» между Коммунаркой и Бутово. На сегодняшний день сделано больше 60% работ. Открытие запланировано на следующий год», — написал он в Telegram-канале.

По словам Собянина, новой станцией будут пользоваться 94 тыс. жителей поселения Сосенское, а также жители Южного Бутова, Воскресенского и города Щербинки. Метро будет находиться в пешей доступности у 37 тыс. человек, добавил мэр Москвы.

Градоначальник отметил, что теперь снизится нагрузка на станции «Бунинская аллея», «Коммунарка» и «Теплый Стан».

Ранее, 14 апреля, мэрия российской столицы сообщила, что до конца 2023 года в Москве достроят три новых станции метро. Речь идет о станциях «Яхромская», «Лианозово» и «Физтех» Люблинско-Дмитровской линии.