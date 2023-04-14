Три новые станции московского метро достроят до конца года

До конца 2023 года в Москве достроят три новых станции метро. Об этом в пятницу, 14 апреля, сообщатся на сайте столичной мэрии.

Как рассказал мэр Москвы Сергей Собянин, речь идет о станциях «Яхромская», «Лианозово» и «Физтех» Люблинско-Дмитровской линии. После окончания строительства протяженность этой ветки удвоится.

На данный момент построено девять новых станций, общая готовнось строящихся станций составляет 60-70%, уточняет сайт kp.ru.

«Общая готовность приблизительно 60-70%. На тех двух станциях приступили к инженерному оборудованию, монтажу, отделке. Здесь завершили монолитные работы практически. Готовим к концу года пуск трех станций», — приводит агентство городских новостей «Москва» слова гендиректора компании-подрядчика АО «Мосметрострой» Сергея Жукова.

После ввода участка в составе Люблинско-Дмитровской линии метро будет открыто 26 станций, а ее протяженность составит более 45 километров, пишет НСН.

Рядом с указанными станциями проживают свыше 500 тыс. человек, которые получат метро в шаговой доступности. Всего «Яхромская», «Лианозово» и «Физтех» будут обеспечивать 500 тысяч москвичей и жителей Московской области, отмечает телеканал «360».

Перед открытием специалисты благоустроят прилегающие к станциям территории, сделают пешеходные переходы. Добраться до этих станций можно будет и на транспорте — доступ к ним обеспечит новая автодорога, которую также скоро построят, пишет «Москва 24».

11 апреля в мэрии Москвы сообщили, что в столице построят три новых электродепо для обслуживания Большой кольцевой линии (БКЛ) и радиальных линий метро.

По словам градоначальника, новые депо позволят модернизировать парк метро, а также повысить качество обслуживания составов и комфорт пассажиров.