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Эксперт рассказала, о чем важно спрашивать работодателей на собеседовании

Эксперт Морозова: при трудоустройстве важно узнать, почему позиция вакантна
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Фото: Global Look Press/moodboard/Jodi & Jake
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Карьерный эксперт службы занятости населения города Москвы Татьяна Морозова 14 июля рассказала «Известиям», какие вопросы следует задать рекрутеру на собеседовании, чтобы не ошибиться с будущим местом работы.

«Изучая подходящие предложения о работе, соискатели, как правило, отдают предпочтение вакансиям, где наиболее подробно прописаны все условия и требования, размер заработной платы и другие важные моменты. Но не всегда рекрутеры могут отразить полную информацию о предлагаемой позиции, поэтому вам заранее следует подготовить список вопросов. По окончании собеседования у вас должно сложиться впечатление о работодателе», — отметила Морозова.

Так, одни из вопросов, которые она посоветовала задавать, — почему эта позиция вакантна? Расширяется ли штат компании или предыдущий сотрудник уволился? Если соискатель приходит на чье-то место, тогда ему необходимо узнать о причине увольнения бывшего коллеги, чтобы предусмотреть возможные риски.

Следующее, о чем Морозова посоветовала спросить, — что конкретно будет входить в обязанности? Важно убедится, что они соответствуют имеющимся опыту, компетенциям и навыкам. Она отметила, что чем лучше соискатель будет понимать свои обязанности, тем эффективнее он будет работать.

Также эксперт рекомендовала попросить работодателя описать свой коллектив. Это поможет понять, в какой атмосфере предстоит работать. Немаловажный момент — обращение к коллегам: дружеское на «ты» или же деловое на «вы». Можно спросить о том, в каких дополнительных совместных мероприятиях участвует коллектив в свободное время. В некоторых компаниях предусмотрены деловые игры, тренинги, которые помогают коллегам найти общий язык, а новому работнику — адаптироваться.

Морозова обратила внимание, что для новых сотрудников, как правило, предусмотрен испытательный срок, во время которого руководитель оценивает, насколько хорошо специалист справляется с работой.

«Спросите у будущего работодателя, какие задачи перед вами будут поставлены и каких результатов он будет ждать в этот период. Чтобы ожидания действительно оправдались, выясните, как будет устроена работа в начале испытательного срока. Первое время каждый новичок нуждается в помощи коллег и руководства, которые введут его в рабочий процесс. В ваших интересах узнать на этапе собеседования, будет ли за вами закреплен наставник. Бывает, компания ищет полностью самостоятельного сотрудника, что может стать проблемой для менее опытного кандидата. Поэтому договориться лучше на берегу», — подчеркнула она.

Также эксперт отметила, что в описании вакансий часто бывает размыто написано о заработной плате. Работодатель либо ее не указывает совсем, либо ограничивается формулировками «Зарплата обсуждается по итогам собеседования» или «Уровень дохода зависит от продаж». На интервью с рекрутером обязательно спросите, сколько вам будут платить, в каких числах будет приходить зарплата, предусмотрена ли премия.

«Если вас не устроил размер заработной платы, не спешите отказываться от предложения. Попробуйте обсудить возможность ее повышения. Если готовы взять на себя дополнительную нагрузку — сообщите и об этом. Некоторые работодатели охотно идут навстречу, когда видят достойного кандидата», — посоветовала Морозова.

В заключение она также рекомендовала спросить о корпоративных правилах в компании, например, есть ли дресс-код. Не будет лишним уточнить, существуют ли какие-то особые ограничения.

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18 апреля бренд-менеджер «Зарплаты.ру» Наталья Икрянова рассказала «Известий», что соискателям не стоит говорить на собеседовании фразу: «Вы платите больше, чем мой нынешний или предыдущий работодатель». Работодателю важно видеть, что кандидат замотивирован не только зарплатой, но и будущими задачами, результатами и ценностями компании, отметила она.

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