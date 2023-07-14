Три человека пострадали в ДТП с опрокинувшейся машиной в Алтайском крае

Подросток за рулем ВАЗ-21061 спровоцировал ДТП на сельской дороге в Алтайском крае. Три человека получили травмы.

Авария произошла на дороге между селами Корнилово и Ветренно-Телеутским 13 июля. По данным ГИБДД, 16-летний подросток не справился с управлением и допустил съезд легкового автомобиля в кювет. Машина опрокинулась, уточняет altapress.ru.

Травмы получили два пассажира 19 и 20 лет, а также сам несовершеннолетний водитель. Они были госпитализированы.

В Чемальском районе Республики Алтай водитель грузовика не справился с управлением и допустил опрокидывание. В кузове находились 14 неорганизованных туристов, семеро получили травмы.