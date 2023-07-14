Семь человек пострадали при опрокидывании грузовика в Республике Алтай

Утром 14 июля в селе Элекмонар Чемальского района произошло ДТП с грузовиком, в результате чего пострадали семь человек. Об этом сообщает главное управление МЧС по Республике Алтай в своем Telegram-канале.

Грузовик перевернулся, потому что водитель не справился с управлением. В кузове ехали 14 неорганизованных туристов. Семеро из них получили травмы, одного человека госпитализировали, остальным оказали амбулаторную помощь. Погибших нет.

Ночью 14 июля в Москве на Рябиновой улице столкнулись два грузовых автомобиля. Из-за столкновения один из грузовиков загорелся.