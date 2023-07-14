Пятерых сбежавших воспитанников спецшколы задержали в Приморье

Пятеро подростков сбежали из спецшколы в Приморском крае. Полиция задержала ребят и доставила в участок, о чем 14 июля сообщило краевое управление МВД.

В полицию Уссурийска сообщили, что двум воспитанникам спецшколы нанесены телесные повреждения. Подростки 15 и 16 лет доставлены в больницу с травмами разной тяжести. После инцидента правонарушитель с друзьями самовольно покинул учреждение. Всем участникам происшествия нет 18 лет.

На место приехала следственно-оперативная группа полиции и медики.

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий в селе Васильевка Михайловского района сотрудники ОМВД России по городу Уссурийску совместно с коллегами из ОМВД России по Михайловскому району задержали пять подростков, самовольно покинувших спецшколу», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

Никаких противоправных действий в отношении задержанных совершено не было. Подростков доставили в отделение полиции для выяснения деталей.

Инспекторы ПДН провели профилактические беседы с педагогами и воспитанниками школы.

13 июля сообщалось, что в Ростовской области будут судить троих человек, которые похищали маленьких детей у матерей под видом органов опеки и продавали их в другие семьи. 10-месячный, трехлетний и семилетний мальчики несколько месяцев прожили у цыган в трех регионах страны.