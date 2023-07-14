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Более 28 тыс. обманутых дольщиков рискуют не получить жилье в срок

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Фото: РИА Новости/Илья Питалев
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Почти 380 домов для обманутых дольщиков могут быть не достроены в срок — в третьем и четвертом кварталах 2023 года, сообщил Фонд развития территорий в ответ на запрос президиума генсовета партии «Единая Россия».

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«Есть потенциальный риск завершения мероприятий по восстановлению прав граждан за пределами 2023 года», — говорится в письме.

По оценке руководителя рабочей группы «Единой России» по защите прав дольщиков Александра Якубовского, речь идет о жилье для более чем 28 тыс. человек.

«Сейчас работы на этих объектах не ведутся, тогда как согласно дорожным картам права дольщиков должны быть восстановлены до 31 декабря 2023 года», — сказал Якубовский «Известиям».

Восстановление прав дольщиков может произойти двумя способами — или за счет федеральных средств или за счет бюджетов регионов. Но фиксируются схемы, когда регионы не выполняют эти обязанности, рассказал парламентарий.

Ответственность за реализацию «дорожных карт» по восстановлению прав дольщиков силами регионов несут заместители руководителей высших исполнительных органов власти субъектов, сказали «Известиям» в Фонде развития территорий.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Объектная реальность: 28 тыс. обманутых дольщиков не получат жилье в срок

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