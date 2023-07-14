Сергей Пенкин рассказал о мечте поработать с Андреем Кончаловским

Певец Сергей Пенкин признался в интервью «Известиям», что давно мечтает о байопике — фильме, снятом по биографии артиста. Основой сценария может стать книга о нем. Но сам он ее вряд ли напишет. Артист считает, что надо брать человека на эту работу.

Он хотел бы, чтобы за фильм взялся голливудский режиссер.

«Фильм бы назывался, наверно, «Долинин». По бабушке — это моя фамилия (Долинины — дворянский род по линии матери артиста. — Ред.). Фильм о том, как я родился, как проходило мое детство. Музыкальная школа, любовь, как я поступал в Гнесинку несколько лет, как работал дворником. И до нашего времени», — рассказал Пенкин.

С жанром фильма певец определился, это была бы мелодрама. Для ориентира он бы взял фильм «Жизнь в розовом свете» об Эдит Пиаф. Остальные байопики ему не нравятся. Зато ему нравится один русский режиссер, имеющий голливудский опыт.

«Ну, если бы кому и доверил фильм о себе, то только Андрею Кончаловскому. Во-первых, мы встретились, когда я еще дворником работал. Прошло время. Как-то увиделись в зале аэропорта Шереметьево. Он говорит: «О, Сережа. Как ты? Помню, помню…» То есть, лет 30 мы не виделись, а он меня узнал», — поделился мечтами Сергей Пенкин.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий» в пятницу, 14 июля, в 10:00

«Фильм о себе доверю только Андрею Кончаловскому»