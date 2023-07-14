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Сергей Пенкин рассказал о мечте поработать с Андреем Кончаловским

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Певец Сергей Пенкин признался в интервью «Известиям», что давно мечтает о байопике — фильме, снятом по биографии артиста. Основой сценария может стать книга о нем. Но сам он ее вряд ли напишет. Артист считает, что надо брать человека на эту работу.

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Он хотел бы, чтобы за фильм взялся голливудский режиссер.

«Фильм бы назывался, наверно, «Долинин». По бабушке — это моя фамилия (Долинины — дворянский род по линии матери артиста. — Ред.). Фильм о том, как я родился, как проходило мое детство. Музыкальная школа, любовь, как я поступал в Гнесинку несколько лет, как работал дворником. И до нашего времени», — рассказал Пенкин.

С жанром фильма певец определился, это была бы мелодрама. Для ориентира он бы взял фильм «Жизнь в розовом свете» об Эдит Пиаф. Остальные байопики ему не нравятся. Зато ему нравится один русский режиссер, имеющий голливудский опыт.

«Ну, если бы кому и доверил фильм о себе, то только Андрею Кончаловскому. Во-первых, мы встретились, когда я еще дворником работал. Прошло время. Как-то увиделись в зале аэропорта Шереметьево. Он говорит: «О, Сережа. Как ты? Помню, помню…» То есть, лет 30 мы не виделись, а он меня узнал», — поделился мечтами Сергей Пенкин.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий» в пятницу, 14 июля, в 10:00

«Фильм о себе доверю только Андрею Кончаловскому»

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