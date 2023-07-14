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Нарколог назвал заявление певицы МакSим об алкозависимости важным шагом

Нарколог Шуров: певица МакSим сделала важный шаг в борьбе с алкоголизмом
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Фото: Соцсети
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Врач-нарколог Василий Шуров назвал признание певицы МакSим (Марины Абросимовой) в зависимости от спиртных напитков важным шагом в борьбе с пагубной привычкой.

В беседе с Life.ru в четверг, 13 июля, специалист отметил, что исполнительнице пришлось признать наличие проблемы после скандалов с отменой концертов, также ее засняли с алкоголем. Между тем, признание певицы в зависимости то, что она начала лечение, врач назвал важным шагом.

«Мы все ей желаем выздоровления, понимаем, что работа серьезная, все, естественно, поддерживаем то, что она обратилась, это услышано», — приводит слова врача RT.

Нарколог также развеял миф о том, что у женщин алкоголизм развивается быстрее, чем у мужчин. По словам Шурова, в обществе много запущенных случаев женского алкоголизма как раз потому, что он более порицаем, а значит, дамы гораздо тщательнее скрывают свою зависимость.

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Ранее 13 июля нарколог, врач-психиатр Александр Ковтун в беседе с НСН выразил мнение, что певица МакSим сорвалась из-за хронического стресса от работы. Врач также отметил, что лечение от зависимостей представляет собой ремиссию заболевания, но никак не полное избавление от него. По его словам, у людей творческих профессий риск столкнуться с зависимостями гораздо выше. Ковтун подчеркнул, что творческим людям, склонным к срывам, стоит обращаться к специалистам.

Также 13 июля психолог Елена Царева рассказала телеканалу «360», что на такое состояние певицы могли повлиять сразу несколько причин. Первым возможным фактором специалист назвала генетический, вторым — психоэмоциональное состояние. По словам Царевой, зависимость от спиртного свидетельствует о том, что исполнительница могла убегать от реальности в алкоголь из-за проблем в личной жизни или работе.

Ранее певица МакSим в видеообращении призналась, что страдает от алкогольной зависимости. По ее словам, она слишком рано возобновила концертную деятельность после того, как тяжело переболела в 2021 году. Она выходила на сцену в плохом состоянии и пыталась набраться сил с помощью алкоголя. В дальнейшем его употребление переросло в зависимость, пишет «Ридус».

Певица отметила, что ей было непросто решиться на добровольный приход в клинику и обратиться к поклонникам с таким сообщением.

4 апреля МакSим сообщила о переносе концертов из-за состояния здоровья. Певица заверила поклонников, что с ней все хорошо настолько, «насколько это сейчас возможно», пишет ИА Регнум.

1 апреля у МакSим состоялся концерт в Твери. Многие фанаты обеспокоились состоянием здоровья певицы, они обратили внимание, что она выглядела довольно уставшей, изменилась внешне и не всегда попадала в ноты. В соцсетях они просили перенести тур, чтобы дать артистке отдохнуть от концертов и восстановить здоровье.

До этого, 18 марта, концерт певицы в Сочи пришлось остановить из-за плохого самочувствия МакSим, которая тогда исполнила несколько композиций, после чего покинула сцену.

В 2021 году певица попала в больницу с пневмонией и большим процентом поражения легких. Врачи приняли решение ввести пациентку в искусственную кому и подключить к аппарату ИВЛ, отмечает телеканал «Звезда».

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