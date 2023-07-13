Певица МакSим рассказала о своей алкогольной зависимости

Певица МакSим (Марина Абросимова) призналась, что страдает от алкогольной зависимости. Об этом она заявила 13 июля в своем видеообращении, размещенном в социальных сетях.

Артистка рассказала, что слишком рано возобновила концертную деятельность после того, как тяжело переболела в 2021 году. Она выходила на сцену в плохом состоянии и пыталась набраться сил с помощью алкоголя. В дальнейшем его употребление переросло в привычку.

«Я пришла к тому, что это зависимость. Я осознала это, приняла и решила действовать, потому что это не моя жизнь, не моя история, не моя игра. Поэтому я сейчас нахожусь в клинике, уже долгое время», — сообщила МакSим.

По ее словам, в борьбе с недугом ее поддерживают музыканты и дети, которые навещают ее. Певица отметила, что ей было непросто решиться на добровольный приход в клинику и обратиться к поклонникам с таким сообщением.

Ранее, 4 апреля, МакSим сообщила о переносе концертов из-за состояния здоровья. Ее директор Павел Назаров в ответ рассказал «Известиям», что его коллеги приложили максимум усилий, чтобы перенести концерты, «потому что все с глубоким уважением относятся к выбору артиста и к выбору зрителя».

1 апреля у МакSим состоялся концерт в Твери. Многие фанаты обеспокоились состоянием здоровья певицы, они обратили внимание, что она выглядела довольно уставшей, изменилась внешне и не всегда попадала в ноты. Они в соцсетях попросили перенести тур артистки, чтобы дать ей отдохнуть от концертов и восстановить здоровье.

До этого, 18 марта, концерт певицы в Сочи пришлось остановить из-за плохого самочувствия МакSим, которая тогда исполнила несколько композиций, после чего покинула сцену.

В июне 2021 года МакSим была госпитализирована с поражением легких 40% на фоне COVID-19. До этого она выступала на концерте в Казани с температурой 39, после концерта состояние артистки ухудшилось, и врачи приняли решение о ее госпитализации.

Около полутора месяцев певица находилась в состоянии медикаментозного сна, из которого ее окончательно вывели в августе. В этом же месяце стало известно, что МакSим полностью пришла в себя и находится в ясном сознании.

Впервые после выздоровления от тяжелой формы COVID-19 певица вышла на сцену в конце ноября 2021 года. Зрители в зале надеялись на выступление МакSим, но она призналась, что петь пока не может.