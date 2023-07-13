Реклама
Прямой эфир
Мир
Краснов выразил заинтересованность в обмене опытом и лучшими наработками с Китаем
Армия
«Ростех» передал Минобороны РФ новую партию истребителей Су-35С
Общество
Комитет ГД одобрил поправку о введении серебряных медалей для выпускников
Общество
ОНК Москвы опровергла сообщения о нахождении Суровикина в «Матросской Тишине»
Общество
ФСБ задержала в Курской области передававших ВСУ сведения об объектах МО РФ
Экономика
Курс евро на бирже превысил 101 рубль
Общество
В Госдуме предложили отнести семьи с двумя детьми к многодетным
Недвижимость
В Москве выросло число новостроек с кладовками
Общество
В селе Шайдурихе ликвидировали открытое горение
Авто
На российский рынок вышел внедорожник Nissan X-Terra
Происшествия
Очевидцы сообщили о пожаре в районе Кунцевского рынка в Москве

Певица МакSим рассказала о своей алкогольной зависимости

0
Фото: Global look press/Komsomolskaya Pravda
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Певица МакSим (Марина Абросимова) призналась, что страдает от алкогольной зависимости. Об этом она заявила 13 июля в своем видеообращении, размещенном в социальных сетях.

Артистка рассказала, что слишком рано возобновила концертную деятельность после того, как тяжело переболела в 2021 году. Она выходила на сцену в плохом состоянии и пыталась набраться сил с помощью алкоголя. В дальнейшем его употребление переросло в привычку.

«Я пришла к тому, что это зависимость. Я осознала это, приняла и решила действовать, потому что это не моя жизнь, не моя история, не моя игра. Поэтому я сейчас нахожусь в клинике, уже долгое время», — сообщила МакSим.

По ее словам, в борьбе с недугом ее поддерживают музыканты и дети, которые навещают ее. Певица отметила, что ей было непросто решиться на добровольный приход в клинику и обратиться к поклонникам с таким сообщением.

Звездный ресерч: МакSим объяснила срыв концерта, у Селены Гомес 400 млн подписчиков
Главные новости шоу-бизнеса и светской жизни

Ранее, 4 апреля, МакSим сообщила о переносе концертов из-за состояния здоровья. Ее директор Павел Назаров в ответ рассказал «Известиям», что его коллеги приложили максимум усилий, чтобы перенести концерты, «потому что все с глубоким уважением относятся к выбору артиста и к выбору зрителя».

1 апреля у МакSим состоялся концерт в Твери. Многие фанаты обеспокоились состоянием здоровья певицы, они обратили внимание, что она выглядела довольно уставшей, изменилась внешне и не всегда попадала в ноты. Они в соцсетях попросили перенести тур артистки, чтобы дать ей отдохнуть от концертов и восстановить здоровье.

До этого, 18 марта, концерт певицы в Сочи пришлось остановить из-за плохого самочувствия МакSим, которая тогда исполнила несколько композиций, после чего покинула сцену.

В июне 2021 года МакSим была госпитализирована с поражением легких 40% на фоне COVID-19. До этого она выступала на концерте в Казани с температурой 39, после концерта состояние артистки ухудшилось, и врачи приняли решение о ее госпитализации.

Около полутора месяцев певица находилась в состоянии медикаментозного сна, из которого ее окончательно вывели в августе. В этом же месяце стало известно, что МакSим полностью пришла в себя и находится в ясном сознании.

Впервые после выздоровления от тяжелой формы COVID-19 певица вышла на сцену в конце ноября 2021 года. Зрители в зале надеялись на выступление МакSим, но она призналась, что петь пока не может.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023