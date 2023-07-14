В Сети обновили популярную схему кражи аккаунтов в Telegram. Теперь мошенники приглашают пользователей в канал, где размещают сообщение от имени некой женщины. Согласно легенде, у ее хороших знакомых дочка попала в финал конкурса рисунков и нужно проголосовать за работу, чтобы девочка смогла выиграть поездку в лагерь. Для этого ей необходимо 500 голосов, рассказали «Известиям» в «Лаборатории Касперского».

Пользователю предлагают перейти по ссылке, которая также указана в сообщении. Однако в реальности человек попадает на фишинговый ресурс, который маскируется под страницу авторизации в Telegram.

На нем просят ввести номер телефона и код подтверждения — именно эти данные и нужны мошенникам для кражи аккаунта, сообщили специалисты по информационной безопасности.

«Обнаруженный фишинг — яркий пример того, как злоумышленники упрощают себе задачу и слегка меняют работающие легенды под актуальную новостную повестку. За основу они взяли схему, которая получила широкое распространение еще зимой прошлого года — голосование за детский рисунок, и адаптировали под летний период. Вероятно, ее эффективность связана с тем, что данная тема звучит правдоподобно», — объяснила старший контент-аналитик «Лаборатории Касперского» Ольга Свистунова.

Полученный доступ к аккаунтам мошенники могут затем использовать для различных целей, в том числе для кражи конфиденциальных данных, шантажа и рассылки мошеннических сообщений, считают в компании.

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Призывный клик: мошенники обновили известную схему кражи аккаунтов в Telegram