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Путин направил телеграмму участникам фестиваля «Славянский базар в Витебске»

Путин: «Славянский базар в Витебске» укрепляет духовную связь славянских народов
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Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев
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Фестиваль «Славянский базар в Витебске» укрепляет духовные связи между славянскими народами, а также вносит вклад в расширение сотрудничества в гуманитарной сфере. Об этом 13 июля заявил президент России Владимир Путин, обращаясь к гостям и участникам мероприятия.

«Этот масштабный и поистине неординарный международный форум на протяжении десятилетий обогащает культурную жизнь многих стран», — говорится в опубликованной телеграмме главы государства.

Как отметил российский лидер, культурная программа фестиваля в 2023 году насыщенна и разнообразна. Путин выразил благодарность организаторам «Славянского базара в Витебске».

Фестиваля проходит с 12 по 17 июля. Центральное событие мероприятия — конкурс эстрадной песни.

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