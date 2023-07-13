Путин направил телеграмму участникам фестиваля «Славянский базар в Витебске»

Фестиваль «Славянский базар в Витебске» укрепляет духовные связи между славянскими народами, а также вносит вклад в расширение сотрудничества в гуманитарной сфере. Об этом 13 июля заявил президент России Владимир Путин, обращаясь к гостям и участникам мероприятия.

«Этот масштабный и поистине неординарный международный форум на протяжении десятилетий обогащает культурную жизнь многих стран», — говорится в опубликованной телеграмме главы государства.

Как отметил российский лидер, культурная программа фестиваля в 2023 году насыщенна и разнообразна. Путин выразил благодарность организаторам «Славянского базара в Витебске».

Фестиваля проходит с 12 по 17 июля. Центральное событие мероприятия — конкурс эстрадной песни.