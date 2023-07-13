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Обороты несырьевых предприятий увеличились на 7,4%

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Несырьевые компании впервые за год показали рост выручки. Обороты крупных и средних предприятий увеличились на 7,4% по сравнению с прошлым годом. С января по апрель выручка выросла на 0,4% — до 52,8 трлн рублей. В лидерах — электроэнергетика, строительство и научная деятельность, передает телеканал «Известия». Аналитики также ожидают, что в ближайшее время металлургия станет одной из перспективных отраслей.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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