Обороты несырьевых предприятий увеличились на 7,4%

Несырьевые компании впервые за год показали рост выручки. Обороты крупных и средних предприятий увеличились на 7,4% по сравнению с прошлым годом. С января по апрель выручка выросла на 0,4% — до 52,8 трлн рублей. В лидерах — электроэнергетика, строительство и научная деятельность, передает телеканал «Известия». Аналитики также ожидают, что в ближайшее время металлургия станет одной из перспективных отраслей.

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