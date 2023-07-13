В лесах Подмосковья продолжается битва с борщевиком

Работы по ликвидации борщевика продолжаются в лесах Московской области. Второй этап борьбы выполнили на 60%, обработав от ядовитого сорняка обработали свыше 430 га, сообщает пресс-служба регионального Комлесхоза в четверг, 13 июля.

Растение уничтожают при помощи окашивания. Этот метод не позволяет ему сбрасывать семена и расти на новых территориях.

Лидерами по устранению борщевика являются Подольское, Ступинское, Бородинское, Наро-Фоминское и Истринское лесничества. Работы ведутся с учетом новых площадей, которые включают в реестр по обращениям жителей региона.

Ожидается, что второй этап завершится через неделю, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Ранее в июне «Известия» писали, что эколог поддержал идею о введении требований по уничтожению борщевика. По его мнению, эта мера поспособствует возвращению сельскохозяйственных угодий в оборот.