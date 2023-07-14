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Первый этап клинических испытаний российской вакцины от Эболы закончится к концу года

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Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
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Центр им. Гамалеи получил разрешение на проведение первой фазы клинических исследований вакцины от вирусов Эбола и Марбург у Минздрава РФ. Испытания, в которых примут участие 64 добровольца, должны закончиться к концу 2023 года.

Эбола и Марбург — смертельно опасные инфекции, которые распространены в Центральной и Западной Африке. Российскую вакцину «ФилоПан» против них создали на основе технологии, которая ранее применялась в препарате от SARS-CoV-2 «Спутник V».

«В вакцине «ФеноПан» используется дефектный аденовирус. Он безопасен для человека, так как не способен размножаться в организме. В него вставлен ген, который кодирует оболочный белок Эболы или Марбург. За счет этого получается вакцина против них. Здесь применяется тот же принцип, который использовали при вакцинации от COVID-19», — рассказал «Известиям» профессор НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.

«ФилоПан» показал хорошие результаты при тестировании на животных.

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