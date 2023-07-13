Крупные торговые сети выступили против «честной» цены

Крупные торговые сети выступили против законопроекта о «честной» цене, который внесли в Госдуму в начале июня.



Согласно документу, для осуществления полного информирования потребителей и пресечения злоупотребления доверием потребителей депутаты предлагают обязать продавцов указывать на ценниках товаров дополнительную информацию о цене продукции за целую общепринятую единицу измерения, например, за 1 кг или 1 л.



«Мы не фиксируем массового запроса от потребителей на такие изменения в ценниках, — сказали «Известиям» в Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ). — Большинство покупателей при выборе продуктов редко ориентируются на конкретный вес, а в первую очередь оперируют удобством упаковки и доступностью по цене конкретного товара».



При этом торговые сети уже используют практику указания цены за целую единицу измерения в случаях объективной востребованности такой информации. Они оценивают, не будет ли она перегружать ценник и путать покупателей и несет ли практическую пользу в каждом конкретном случае.



Предложение по обязательному указанию цены за килограмм или литр продукции повлечет дополнительные затраты для торговли и перестройку операционных процессов, потребует пересчета стоимости каждой ассортиментной позиции, а также изменения всех ценников, уверены в АКОРТ.