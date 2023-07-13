Тульский минздрав запросил на открытие вытрезвителей 35 млн рублей

В Тульской области на открытие вытрезвителей планируют потратить 35 млн рублей. Такую цифру назвал глава регионального минздрава Дмитрий Марков, выступая на заседании Тульской областной думы.

Председатель регионального законодательного собрания Николай Воробьев пообещал собрать рабочую группу для рассмотрения этого вопроса.

«ТСН-24» уточняет, что еще в мае говорилось о том, что в 2024 году в Тульской области хотят открыть первый вытрезвитель, рассчитанный на 10 мест. Специмализированную организацию должны создать на базе Тульского областного наркологического диспансера № 1.

В конце мая сообщалось, что в Сургуте вытрезвитель принял с момента своего открытия, то есть с 1 октября 2022 года, 842 человека. Каждый третий является вахтовым работником. Доля мужчин составляет 97%. Возраст 38% граждан — от 45 до 59 лет, больше половины доставленных в возрасте от 18 до 44 лет.