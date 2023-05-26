Больше 800 человек принял вытрезвитель в Сургуте
С момента открытия в вытрезвитель в Сургуте доставили 842 человека. Каждый третий является вахтовым работником.
Вытрезвитель начал работу с 1 октября 2022 года. Из доставленных граждан 728 были размещены в учреждении. Доля мужчин составляет 97%. Возраст 38% граждан составляет от 45 до 59 лет, больше половины доставленных в возрасте от 18 до 44 лет. Об этом сообщает Muksun.fm.
В центре оказывают услугу по естественному вытрезвлению. Граждан размещают в спальных комнатах. В случае ухудшения самочувствия для пьяного человека вызывают скорую помощь. В вытрезвителе уточнили, что о пребывании пациента в учреждении работодателям не сообщают.
Ранее сообщалось, что вытрезвитель нового типа планируют открыть в Новосибирске. Учреждение обустраивают в здании бывшего детского дома.