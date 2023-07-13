В Ижевске в результате аварии с электросамокатом погибла девушка

В Ижевске в результате ДТП с электросамокатом погибла девушка. Об этом сообщило издание Udm.info 12 июля.

Трагедия произошла 11 июля в результате столкновения автомобиля и электросамоката.

«По предварительной информации, водитель электросамоката — мужчина, 1986 г. р., не справился с управлением и выехал на проезжую часть, где столкнулся с автомобилем Fiat, которым управляла женщина, 1968 г. р.», — отмечается в материале.

На одном электросамокате ехало сразу двое пассажиров, что является нарушением правил дорожного движения. От столкновения с машиной погибла девушка, ехавшая с самокатчиком. Мужчину госпитализировали.

Ранее, 9 июля, зампред комитета Совета Федерации по экономической политике Валерий Васильев заявил, что за езду вдвоем на электросамокате будут штрафовать. Наказывать за это сможет сотрудник ГИБДД.