Колонна ЧВК «Вагнер» движется по трассе М4 в сторону Москвы в сопровождении полиции

Колонна ЧВК «Вагнер» движется по трассе М4 в сторону Москвы в сопровождении полиции

2023-07-13 13:00:17

2023-07-13 13:00:17

2023-07-13 13:00:17

Партийный переулок, д. 1, к. 57, с. 3 115093 Москва, Россия info@iz.ru