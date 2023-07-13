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В Москве выросло число новостроек с кладовками

Аналитики Asterus: число новостроек с кладовками в Москве за год выросло на 6%
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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За последний год доля новостроек в Москве, предлагающих кладовки, выросла на 6%: во II квартале 2022-го их доля составляла 16%, а в июне текущего года уже 22%. Об этом «Известиям» 13 июля рассказали аналитики компании Asterus.

При этом за последние два года число кладовок в новостройках столицы выросло в 3,6 раза, добавили эксперты.

По данным аналитиков, больше всего они представлены в новых домах бизнес-класса (31%) и комфорт-класса (21%), причем доля в жилых комплексах бизнес-класса за последний год выросла заметнее всего — с 19 до 31%.

В проектах комфорт-класса, эконом- и премиум- по сравнению с показателями II квартала прошлого года доля кладовок осталась практически неизменной (21% — в комфорт-классе и около 9% — премиум- и эконом-), добавили в компании.

По информации специалистов, средняя цена на кладовки составляет 45% от цены 1 кв. м квартиры. Удорожание произошло в сегментах бизнес-класса и комфорт- — 48 и 46% соответственно против 44 и 42% год назад.

«Кладовки становятся востребованным продуктом: их цена сопоставима с ценой объемного шкафа при их гораздо большей вместимости. Такие дополнительные помещения пользуются спросом у семей с детьми, которым нужно где-то хранить детские велосипеды, снегокаты и другой сезонный инвентарь. Кладовки подходят людям с хобби, требующими хранения различных инструментов», — сказала коммерческий директор Asterus Вера Стефан.

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Ранее, 10 июля, аналитики «НДВ Супермаркет Недвижимости» сообщили «Известиям», что в июне 2023 года в Московском регионе было зарегистрировано 11 742 договора долевого участия (ДДУ), что больше на 5,6%, чем в мае, и на 43,5% показателей прошлого года. Наибольший рост продаж квартир в новостройках за месяц наблюдался в Московской области — на 8,7% (+33,8% за год), в Старой Москве — на 5,0% (+43,4%), в Новой Москве — на 0,4% (+76,5%).

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