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В Госдуме предложили отнести семьи с двумя детьми к многодетным
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В Госдуме предложили отнести семьи с двумя детьми к многодетным

Вице-спикер Госдумы Даванков предложил признать семьи с двумя детьми многодетными
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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Вице-спикер Госдумы от партии «Новые люди» Владислав Даванков предложил признать многодетными семьи с двумя детьми, направив соответствующее обращение вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой. Об этом в четверг, 13 июля, сообщают «РИА Новости» со ссылкой на документ.

«Прошу Вас поддержать наделение статусом многодетной семьи всех семей с двумя и более несовершеннолетними детьми в федеральном законодательстве…», — говорится в обращении.

Политик отметил, что в стране число семей с тремя и более детьми относительно низкое. По мнению Даванкова, после рождения второго ребенка родители предпочитают не увеличивать количество детей, что, в свою очередь, связано с финансовыми трудностями в обеспечении семьи в полном объеме.

Многодетной семьей в России на сегодняшний день считается семья, имеющая трех и более несовершеннолетних детей.

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Ранее, по сообщении пресс-службы Кремля от 29 июня, президент РФ Владмир Путин поручил увеличить максимальный размер льготной ипотеки для семей с тремя детьми. Речь идет о приобретении жилого помещения более 60 кв. м до 9 млн рублей, общей площадью свыше 80 кв. м — до 12 млн рублей во всех регионах страны, кроме территорий Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

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