Жителя ЕАО осудят за вырубку деревьев на 1 млн рублей

Прокуратура Биробиджана утвердила обвинительное заключение по делу в отношении жителя ЕАО, которого подозревают в незаконной рубке деревьев. Материальный ущерб от его действий, причиненный Биробиджану, оценили в сумму, превышающую 1 млн рублей.

Прокуратура установила, что в сентябре 2021 года на участке вдоль трассы Биробиджан — Унгун — Ленинское мужчина, не имея соответствующего разрешения на проведение работ и порубочного билета, спилил деревья пород ольха, дуб и липа.

Во время предварительного следствия обвиняемый полностью возместил причиненный им ущерб.

Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщает ИА ЕAOMedia со ссылкой на пресс-службу надзорного ведомства.

Ранее сообщалось, что суд в Брянской области оштрафовал на 1 млн рублей жителя поселка Клетня за незаконную вырубку леса. Мужчина вырубил свыше 300 куб. м сосны и других деревьев. Размер причиненного ущерба составил 5,48 млн рублей.