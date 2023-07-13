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Леонид Агутин рассказал о будущем концерте с симфоническим оркестром

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Фото: Александр Лашкул
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Леониду Агутину 16 июля исполнится 55 лет. Артист рассказал в интервью «Известиям», что юбилей проведет на сцене. В этот день у него состоятся два концерта. Организаторы одного из них приготовили для артиста подарок, но какой именно, он не уточнил. А после музыкант встретится с близкими.

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«Он (подарок. — Ред.) мне заранее нравится. После концертов я приеду домой, и там меня будут ждать друзья и родственники. Они уже мне сказали: «Это не твой праздник, поэтому хочешь-не хочешь, а отмечать будешь!» — рассказал Агутин «Известиями».

Артист добавил, что официальный концерт в честь дня рождения также пройдет 29 июля на ВТБ Арене. Он выступит с симфоническим оркестром Тюменской филармонии.

«Отличные ребята, перспективные музыканты, молодые, горячие, делают классные аранжировки. Я очень доволен сотрудничеством с ними и предвкушаю этот концерт», — сказал он.

По словам музыканта, у него есть привычка проводить промежуточные итоги — раз в пять лет. Он признался, что к 55 годам еще многое не освоил.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий» в четверг, 13 июля, в 10:00

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