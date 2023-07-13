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Леонид Агутин объяснил сложность написания новых песен

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Российский певец Леонид Агутин, покоривший слушателей композициями «Хоп хэй лала лэй», «Аэропорты», «На сиреневой луне» и другими хитами, объяснил, почему сложно писать новые песни.

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«Первые песни становятся популярными не только из-за самих песен, а из-за того, что появляется новый человек, новый тембр голоса, личность, манера, попадание во время. С этим связаны личные истории слушателей — люди помнят, как что-то произошло под эти песни. Поэтому они остаются популярными, и перебить их уже ничем невозможно», — сказал музыкант в интервью «Известиям».

Артист отметил, что для него большое достижение наличие песен, выпущенных за последние несколько десятилетий, которые так же известны, как и те, что он написал в девяностые.

«Нет ни одного примера в мире, а если он и существует, то это исключение из правил, чтобы популярный человек, который в свое время «разорвал» и чья музыка неслась из всех утюгов, через десять-двадцать лет написал песни популярнее своих первых альбомов. Любых западных звезд берите или наших — такого нет. Ни Пол Маккартни этого сделать не может, ни Элтон Джон, ни Род Стюарт, ни Мадонна — никто. Могут иногда появляться песни, которые тоже становятся знаковыми, они могут встать наряду со старыми, но обойма всё равно основная — первые пять-семь лет творчества артиста», — заключил Агутин.

Тем не менее, артист продолжает выпускать новые песни, потому что этого ждут его поклонники.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий» в четверг, 13 июля, в 10:00

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